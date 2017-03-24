Стрельба в ночном клубе американского Цинциннати

26 Марта 2017 15:02

Погиб 1 человек, еще 15 ранены. Пострадавших доставили в больницы города. В чем причина ЧП, пока не сообщается. Задержать нападавших по горячим следам не удалось. По данным полиции, их было как минимум двое.