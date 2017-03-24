Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Стрельба в ночном клубе американского Цинциннати
В мире
RSS
Стрельба в ночном клубе американского Цинциннати
Скачать Поделиться

26 Марта 2017 15:02

Стрельба в ночном клубе американского Цинциннати

Погиб 1 человек, еще 15 ранены. Пострадавших доставили в больницы города. В чем причина ЧП, пока не сообщается. Задержать нападавших по горячим следам не удалось. По данным полиции, их было как минимум двое.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =