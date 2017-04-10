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Стрельба в Калифорнии
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11 Апреля 2017 07:08

Стрельба в Калифорнии

Мужчина ворвался в школу в Сан-Бернардино и открыл огонь. Погибли два человека - педагог и восьмилетний мальчик. Еще один ученик получил ранения, но его жизнь вне опасности. Нападение устроил Седрик Андерсон, который был супругом учительницы. Он застрелился. У нападавшего было несколько судимостей за незаконное ношение оружия, насилие в семье и наркотики.

  

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