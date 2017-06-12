Стрельба на железнодорожной станции Унтерферинг в Мюнхене

13 Июня 2017 12:04

Мужчина выстрелил в женщину-полицейского во время проверки документов в поезде. Она в тяжелом состоянии, пострадали и двое прохожих. Преступник задержан, он также получил ранения. Полиция на данный момент не связывает инцидент с терактом. Городское железнодорожное сообщение в Мюнхене сейчас приостановлено, центральный вокзал оцеплен.