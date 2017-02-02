Страсти вокруг предвыборного скандала во Франции разгораются

1 Февраля 2017 21:05

Расклад в президентской гонке - а он давно казался очевидным - меняется на глазах. Главный кандидат на пост главы Пятой республики Франсуа Фийон теряет шансы на президентство из-за расследования журналистов о фиктивном трудоустройстве своей супруги. Обвинения в растрате общественных средств выдвигают в отношении Марин Ле Пен - политика с рекордно высоким для ультраконсерваторов рейтингом. Впрочем, нечего праздновать и левым. Репутацию бывшего социалиста и экс-соратника Олланда Эммануэля Макрона, который на несколько дней - случайно или нет - стал лидером в гонке, может подмочить расследование WikiLeaks. Как получилось, что все три фаворита в гонке за высокий пост оказались замешанными в финансовых махинациях, расскажет

Скандал, который французские СМИ окрестили "пенелопагейтом", внес неразбериху в предвыборный расклад в Пятой республике. Еще несколько месяцев назад было очевидно, что провальное правление Франсуа Олланда - самого непопулярного президента в истории страны с рейтингом в районе 7% - не оставит никаких шансов социалистам. Эксперты с уверенностью говорили, что новым хозяином Елисейского дворца станет кандидат-республиканец. Кем бы он ни был. Марин Ле Пен излишне консервативна - даже на фоне избрания Дональда Трампа, а Эммануэль Макрон, создавший собственное движение "На марше", слишком долго работал вместе с утратившим доверие граждан Олландом.

Январские опросы предрекали, что победу в первом туре выборов одержит Марин Ле Пен - за нее могли проголосовать 27 процентов избирателей, и это, кстати, рекордный уровень поддержки для ультраконсервативного политика. Но во втором туре лидер "Национального фронта" с огромным отрывом уступала республиканцу Франсуа Фийону - ведь левые избиратели предпочтут поддержать менее правого кандидата. Все изменилось за несколько дней.

29 января газета Canard enchaîné опубликовала материал, который наверняка поставит крест на карьере Фийона-политика. По данным издания, республиканец пристроил в правительство супругу на должность своего же помощника. В аппарате Пенелопа Фийон заработала 500 000 евро за 8 лет, сообщают журналисты, это около пяти тысяч в месяц. Столько же жена кандидата в президенты получала от редакции журнала Revue des Deux Mondes. Французские законы напрямую не запрещают политикам брать на работу родственников, но, по информации Canard enchaîné, на обеих работах Пенелопа Фийон не трудилась, а лишь числилась. За деньги. Под петицией с требованием вернуть бюджетные средства за несколько дней подписались 150 000 французов.

Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы": "Я вижу, что начинается грязная кампания, и я не хочу ничего комментировать. Я только хочу выразить свое возмущение уровнем презрения и женоненавистничества, которые сопровождают эту историю. Она что, не имеет права работать только потому, что она моя жена? Я что, должен сейчас заявить, что единственное, на что способна женщина, - это сидеть дома и делать варенье? Да меня заклюют феминистки!".

Антонин Леви, адвокат Франсуа Фийона: "Ее работа может показаться несущественной, но она трудилась и приносила пользу. Обрабатывала документы, письма, рассылала приглашения, перечитывала речи. Это важный труд".

Трудилась ли Пенелопа Фийон на самом деле, выясняет следствие. Сам политик заявляет о своей невиновности и обещает выйти из гонки, если ему будут предъявлены официальные обвинения.

Правда, делать на дистанции Франсуа Фийону уже нечего. Согласно последним опросам, у него нет шансов выйти во второй тур. Туда пробьются Марин Ле Пен и Эммануэль Маркон. Ле Пен, учитывая специфику собственного электората, опять же проиграет. В этом раскладе президентом станет бывший социалист Макрон, который, по большому счету, продолжит политику Франсуа Олланда с минимальными изменениями.

Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы": "Это профессионально спланированная операция, и я ее главная цель. Задача этой клеветы - повлиять на ход президентских выборов. Я уверен в своей невиновности и жду окончания расследования. Насколько мне известно, такое происходит впервые в истории Пятой республики. Когда всего за три месяца начинается кампания по устранению одного из кандидатов таким недемократичным путем".

Французы до сих пор помнят похожую "ликвидацию" Доминика Стросс-Кана. Он был фаворитом на выборах 2012. Но растерял сторонников в результате сексуального скандала. Сейчас некоторые аналитики обращают внимание, что Фийон мог стать жертвой своих пророссийских высказываний. К тому же еще один кандидат, выступающий за возобновление связей с Москвой, - Марин Ле Пен - оказалась в центре такого же скандала. Европарламент призвал лидера "Национального фронта" вернуть в кассу 340 000 евро. В Брюсселе заявляют, что они были выплачены сотруднице аппарата, которая числилась помощницей Ле Пен в Страсбурге, но никогда не была в этом городе. Казалось бы, победа Эммануэля Макрона - вещь уже очевидная. Но в ситуацию неожиданно вмешались хакеры. Портал WikiLeaks опубликовал сегодня несколько тысяч документов, подтверждающих факты махинаций, в которых замешаны Фийон и Ле Пен, и сообщающих о новых фактах, к которым причастен уже Эммануэль Макрон. В бытность министром экономики он якобы потратил 180 000 евро представительских расходов на начало своей предвыборной кампании. То есть теперь в коррупционных схемах подозреваются все три фаворита президентской гонки. Как новые данные отразятся на рейтинге Макрона и остальных кандидатов, станет известно в ближайшие дни. Выборы главы Пятой республики стартуют 23 апреля и завершатся 7 мая.