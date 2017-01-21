21 Января 2017 21:17

Сегодняшний день принес неприятные новости с Аппенинского полуострова. Страшное ДТП на севере Италии с участием экскурсионного автобуса – в нем более 50-ти венгерских подростков возвращались из Франции в Будапешт. Автобус на полном ходу врезался в фонарный столб и загорелся. Часть пассажиров от сильнейшего удара выбросило через лобовое стекло на асфальт, другие оказались заблокированы в горящем транспортном средстве. 16 из 55-ти подростков погибли. Еще 39 получили травмы разной степени тяжести, их доставили в больницы Вероны. Как минимум, десяти пострадавшим предстоит долгая реабилитация. Одна из причин аварии – плохое самочувствие водителя.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Венгрии Яношу Адеру, родным и близким погибших в результате автобусной аварии в Италии.