Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Страны Шенгена должны поэтапно отменять паспортный контроль
В мире
RSS
Страны Шенгена должны поэтапно отменять паспортный контроль
Скачать Поделиться

3 Мая 2017 12:21

Страны Шенгена должны поэтапно отменять паспортный контроль

Такую рекомендацию озвучили еврокомиссары. Речь, в частности, идет о Германии, Австрии, Дании и Норвегии. Однако в связи со значительным количеством остающихся в Греции нелегалов Брюссель разрешил продлить контроль в последний раз на полгода. Швеция уже объявила об отмене проверки документов пассажиров, пересекающих границу с Данией на автобусах, поездах и морских паромах. Как отмечает МВД королевства, причиной такого решения стало значительное сокращение числа мигрантов. Эта тенденция, утверждают власти, сохраняется.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =