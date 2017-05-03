В мире
3 Мая 2017 12:21
Страны Шенгена должны поэтапно отменять паспортный контроль
Такую рекомендацию озвучили еврокомиссары. Речь, в частности, идет о Германии, Австрии, Дании и Норвегии. Однако в связи со значительным количеством остающихся в Греции нелегалов Брюссель разрешил продлить контроль в последний раз на полгода. Швеция уже объявила об отмене проверки документов пассажиров, пересекающих границу с Данией на автобусах, поездах и морских паромах. Как отмечает МВД королевства, причиной такого решения стало значительное сокращение числа мигрантов. Эта тенденция, утверждают власти, сохраняется.
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