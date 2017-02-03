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3 Февраля 2017 21:30

Страны ЕС примут все необходимые меры, чтобы остановить поток нелегальных беженцев в Европу

Главы государств и правительств ЕС договорились об этом на саммите на Мальте. Одной из основных мер по борьбе с нелегалами станет оперативная депортация их на родину. Планируются меры для того, чтобы подорвать бизнес перевозчиков беженцев и обеспечить эффективный контроль внешних границ. В совместной декларации отмечается, что в 2016 году через Средиземное море в Европу проникло более 180 тысяч нелегальных иммигрантов. Меры, конечно, нужно принимать неотложные.