Страны ЕС примут все необходимые меры, чтобы остановить поток нелегальных беженцев в Европу

В мире
3 Февраля 2017 21:30
Страны ЕС примут все необходимые меры, чтобы остановить поток нелегальных беженцев в ЕвропуГлавы государств и правительств ЕС договорились об этом на саммите на Мальте. Одной из основных мер по борьбе с нелегалами станет оперативная депортация их на родину. Планируются меры для того, чтобы подорвать бизнес перевозчиков беженцев и обеспечить эффективный контроль внешних границ. В совместной декларации отмечается, что в 2016 году через Средиземное море в Европу проникло более 180 тысяч нелегальных иммигрантов. Меры, конечно, нужно принимать неотложные.
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