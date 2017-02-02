Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Столкновениями с полицией завершилась в Румынии крупнейшая акция протеста
В мире
RSS
Столкновениями с полицией завершилась в Румынии крупнейшая акция протеста
Скачать Поделиться

2 Февраля 2017 12:06

Столкновениями с полицией завершилась в Румынии крупнейшая акция протеста

Пострадали четыре человека, около ста задержаны. Агрессивные демонстранты закидывали офицеров бутылками с зажигательной смесью, камнями, петардами и дымовыми шашками. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Причиной выступлений стало решение властей о массовой амнистии заключенных. Люди опасаются, что на свободе окажутся опасные преступники и те, кто был лишен свободы по обвинению в коррупции.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =