Столкновениями с полицией завершилась в Румынии крупнейшая акция протеста

2 Февраля 2017 12:06

Пострадали четыре человека, около ста задержаны. Агрессивные демонстранты закидывали офицеров бутылками с зажигательной смесью, камнями, петардами и дымовыми шашками. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Причиной выступлений стало решение властей о массовой амнистии заключенных. Люди опасаются, что на свободе окажутся опасные преступники и те, кто был лишен свободы по обвинению в коррупции.