Столкновения студентов с полицией в Нюрнберге

1 Июня 2017 19:10

В немецком Нюрнберге произошли столкновения студентов с полицией. Толпу были вынуждены разгонять дубинками и слезоточивым газом. 5 человек задержали, 9 правоохранителей получили травмы. Около 300 студентов профтехколледжа устроили спонтанную демонстрацию. Они пытались предотвратить депортацию своего однокурсника - 20-летнего афганца, которому было отказано в предоставлении убежища в Германии. В течение нескольких часов учащиеся пытались помешать полиции.

В итоге афганца задержали и доставили в центр депортации. Как сообщают СМИ Германии, подобные акции протеста проходили накануне по всей стране. Вечером из ФРГ в Афганистан должен был вылететь самолет с мигрантами, которым было отказано в предоставлении статуса беженцев. Однако после теракта в дипквартале Кабула правительство Германии временно отменило депортацию.