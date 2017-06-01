Главная>>В мире>>Столкновения студентов с полицией в Нюрнберге
В мире
RSS
Столкновения студентов с полицией в Нюрнберге
Скачать Поделиться

1 Июня 2017 19:10

Столкновения студентов с полицией в Нюрнберге

В немецком Нюрнберге произошли столкновения студентов с полицией. Толпу были вынуждены разгонять дубинками и слезоточивым газом. 5 человек задержали, 9 правоохранителей получили травмы. Около 300 студентов профтехколледжа устроили спонтанную демонстрацию. Они пытались предотвратить депортацию своего однокурсника - 20-летнего афганца, которому было отказано в предоставлении убежища в Германии. В течение нескольких часов учащиеся пытались помешать полиции.

В итоге афганца задержали и доставили в центр депортации. Как сообщают СМИ Германии, подобные акции протеста проходили накануне по всей стране. Вечером из ФРГ в Афганистан должен был вылететь самолет с мигрантами, которым было отказано в предоставлении статуса беженцев. Однако после теракта в дипквартале Кабула правительство Германии временно отменило депортацию.

 

Другие новости

Боливию накрыли холода Балівію накрылі халады 01.06.2017 09:00 / В мире Боливию накрыли холода

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =