Статую Свободы несколько часов украшала надпись "Беженцы, добро пожаловать!"

22 Февраля 2017 12:06

"Беженцы, добро пожаловать!" Такая надпись несколько часов украшала статую Свободы в Нью-Йорке. После чего полицейские сняли баннер. Ответственность за акцию взял популярный в США блогер Леди Либерти. Он заявил в соцсетях, что хотел напомнить людям: Америка - тот самый маяк свободы в мире. Стражи порядка поступок не оценили и инициировали расследование. Ведь был осквернен главный символ Америки.

Между тем администрация президента США Дональда Трампа выпустила новые, более жесткие правила депортации нелегальных иммигрантов. В первую очередь они нацелены на тех, кто был осужден за совершение преступлений или представляет угрозу для безопасности. Власти уверены, что нововведения не приведут к массовым депортациям. Трамп, напомним, намерен ограничить приток иммигрантов в США. После вступления в должность он подписал распоряжение о строительстве стены на границе с Мексикой, а также указ, ограничивающий въезд в США выходцам из нескольких ближневосточных стран, имеющих высокий уровень экстремизма.