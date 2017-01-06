Стали известны подробности жесткого теракта в Иерусалиме

9 Января 2017 07:06

Вероятно, палестинский экстремист был сторонником "Исламского государства", заявляют власти Израиля. Накануне боевик на грузовике въехал в группу израильских военных. Четыре человека погибли и 15 серьезно пострадали. Водителя застрелили полицейские. Личность исламиста установлена - это 28-летний палестинец по имени Фади Кунбар. Ранее он отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. Власти провели обыск в его доме.