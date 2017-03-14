Стали известны подробности крушения Ту-154 под Сочи

14 Марта 2017 12:08

Пилот Роман Волков мог потерять ориентацию в пространстве. Самолет поднялся в воздух в штатном режиме. Набрав высоту около 250-ти метров, командир перевел машину в режим посадки. Эксперты заключили, что в темноте произошла дезориентация самолета, и Волков вместо того, чтобы доверится приборам, проигнорировал их. Летчик положился на свой опыт и физиологические ощущения, что и привело к авиакатастрофе.

Напомним, Ту-154 разбился в декабре. На борту находился ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова и известные журналисты. Все они погибли.