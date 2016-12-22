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19 Декабря 2016 15:04

Стали известны подробности аварийной посадки Ил-18 в Якутии

Перед снижением пассажиры воздушного судна почувствовали удар о поверхность, после чего у лайнера загорелся левый двигатель. Об этом сообщил глава Булунского района Игорь Кудряшов. По уточненным данным, на борту в момент аварии находились 38 человек. Все они госпитализированы. Состояние шестерых медики оценивают как крайне тяжелое. Напомним, Ил-18 направлялся из Канска в Тикси, но не долетел до места назначения несколько десятков километров. При аварийной посадке воздушное судно развалилось на три части, но возгорания не произошло. С места ЧП изъяты черные ящики, они направлены на расшифровку в лабораторию.