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Стали известны подробности аварийной посадки Ил-18 в Якутии
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19 Декабря 2016 15:04

Стали известны подробности аварийной посадки Ил-18 в Якутии

Перед снижением пассажиры воздушного судна почувствовали  удар о поверхность, после чего у лайнера  загорелся левый двигатель. Об этом сообщил глава Булунского района Игорь Кудряшов. По уточненным данным, на борту в момент аварии находились 38 человек. Все они госпитализированы. Состояние шестерых медики оценивают как крайне тяжелое.  Напомним, Ил-18  направлялся из Канска в Тикси, но не долетел до места назначения несколько десятков километров.  При аварийной посадке воздушное судно развалилось на три части,  но возгорания не произошло. С места ЧП  изъяты черные ящики, они направлены на расшифровку в лабораторию.    

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