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Стали известны новые подробности инцидента в Турине
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5 Июня 2017 08:06

Стали известны новые подробности инцидента в Турине

Давку в фанзоне на площади Сан-Карло во время просмотра финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" спровоцировал розыгрыш двух подростков, которые притворились террористами-смертниками. Полиция по записи с камер видеонаблюдения установила, что один из парней в брюках и с рюкзаком что-то кричит стоящим вокруг него людям. Сразу после зрители разбегаются в разные стороны. В результате пострадали около полутора тысяч человек. Трое из них - в критическом состоянии, в том числе семилетний ребенок.

  

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