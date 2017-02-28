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Стали известны некоторые детали предварительного проекта бюджета США 2018
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28 Февраля 2017 12:10

Стали известны некоторые детали предварительного проекта бюджета США 2018

Как сообщили прессе источники в администрации президента, расходы увеличат сразу на 54 миллиарда долларов. В этом году Минобороны Штатов получило cвыше 600 миллиардов. Стремление повысить расходы Белый дом объясняет желанием уделить особое внимание национальной безопасности. Подробнее о финансовых планах Трамп расскажет в своем обращении к конгрессу уже сегодня вечером.

  

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