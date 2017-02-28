В мире
28 Февраля 2017 12:10
Стали известны некоторые детали предварительного проекта бюджета США 2018
Как сообщили прессе источники в администрации президента, расходы увеличат сразу на 54 миллиарда долларов. В этом году Минобороны Штатов получило cвыше 600 миллиардов. Стремление повысить расходы Белый дом объясняет желанием уделить особое внимание национальной безопасности. Подробнее о финансовых планах Трамп расскажет в своем обращении к конгрессу уже сегодня вечером.
Другие новости
28.02.2017 12:17 / В мире Татьяна Васильева отмечает 70-летие
28.02.2017 12:12 / В мире Проливные дожди в Чили вызвали сильное наводнение
28.02.2017 12:07 / В мире Новое назначение в команде Дональда Трампа
28.02.2017 09:04 / В мире SpaceX объявила о первом коммерческом полете вокруг Луны
28.02.2017 08:12 / В мире В Австрии в эти дни можно полюбоваться необыкновенным зрелищем
28.02.2017 08:10 / В мире Рекордное количество снега выпало в Рейкьявике
28.02.2017 08:09 / В мире ЧП в американском штате Калифорния
28.02.2017 07:19 / В мире В Европе - время карнавалов
28.02.2017 07:12 / В мире В Германии к пожизненному тюремному заключению приговорены два стритрейсера
28.02.2017 07:09 / В мире Финляндия закрывает центры по приему беженцев
27.02.2017 19:16 / В мире В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал
27.02.2017 19:06 / В мире В Румынии уже около месяца продолжаются протесты
27.02.2017 19:04 / В мире Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией
27.02.2017 15:08 / В мире ДТП с взрывом
27.02.2017 15:05 / В мире В Лондоне - срочная эвакуация
27.02.2017 12:09 / В мире Рио закружилось в вихре карнавала
27.02.2017 12:08 / В мире Юбилей сегодня отмечает народная артистка России Татьяна Догилева
27.02.2017 09:01 / В мире Не "Ла-Ла Ленд" - лучший фильм