Стали известны два главных кандидата на пост президента Франции

24 Апреля 2017 09:04

Во второй тур президентских выборов во Франции прошли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Экс-министр экономики Пятой Республики и основатель движения "На марше" набрал почти 24 процента голосов, а главу партии "Национальный фронт" поддержали 22 процента - отрыв минимальный. Во время подсчета бюллетеней преимущество переходило от одного кандидата к другому. Однако Макрону все же удалось вырваться вперед, когда комиссии огласили цифры в крупных французских городах.

Эммануэль Макрон, кандидат на пост президента Франции:

"Когда наша страна переживает беспрецедентные в своей истории моменты, отмеченные терроризмом, экономическими проблемами, страданием народа, французы высказались и дали самый красивый ответ, придя массово голосовать. Они решили поставить меня на первое место в первом туре этого голосования и я соизмеряю оказанную мне честь и безмерную ответственность, которая тем самым на меня возложена".

Отметим, финалисты президентской гонки представляют ровно противоположные точки зрения. Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и поддерживает Европейский Союз. Марин Ле Пен против глобализации и хочет провести референдум по выходу Франции из ЕС. Лидер националистов назвала итоги первого тура голосования историческими.

Марин Ле Пен, кандидат на пост президента Франции:

"Перед французами очень простой выбор. Или мы продолжаем по пути полной дерегуляции или мы выбираем Францию. У вас сегодня есть шанс выбрать реальное изменение. Настало время освободить Францию от спесивых элит, которые диктуют нам, как себя вести. Потому что да, я кандидат народа”.

Вслед за фаворитами президентской гонки расположились республиканец Франсуа Фийон и лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Они набрали почти по 20 процентов голосов избирателей. Кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон набрал менее 7 процентов голосов. Оба политика сразу после оглашения первых результатов выразили поддержку лидеру гонки Эммануэлю Макрону. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.