Стал известен соперник Ангелы Меркель

25 Января 2017 08:00

За пост канцлера Германии поборется Мартин Шульц. Его выдвинули социал-демократы. У экс-главы Европарламента не так много опыта на внутриполитической арене Германии - в 90-е он был бургомистром небольшого западногерманского города Вюрзелен. Напомним, парламентские выборы в Германии пройдут в сентябре. На них и выберут федерального канцлера.