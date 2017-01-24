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Стал известен соперник Ангелы Меркель
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25 Января 2017 08:00

Стал известен соперник Ангелы Меркель

За пост канцлера Германии поборется Мартин Шульц. Его выдвинули социал-демократы. У экс-главы Европарламента не так много опыта на внутриполитической арене Германии - в 90-е он был бургомистром небольшого западногерманского города Вюрзелен. Напомним, парламентские выборы в Германии пройдут в сентябре. На них и выберут федерального канцлера.
  

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