США выходят из Парижского соглашения по климату

2 Июня 2017 07:03

Как заявил Дональд Трамп, оно может нанести ущерб экономике Штатов и негативно сказаться на количестве рабочих мест в стране, ведь для выполнения норм документа придется сократить производство.

Дональд Трамп, президент США: "Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков".

Трамп подчеркнул, что США продолжат заботиться об окружающей среде, но оставлять предприятия страны без работы они не собираются. На заявления американского лидера негативно отреагировали представители большинства стран. Так, президент Боливии назвал выход из соглашения государственной изменой по отношению к Матери-Земле. А официальный представитель генсека ООН назвал такое решение большим разочарованием для общемировых усилий по снижению выброса парниковых газов.