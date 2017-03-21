США ввели запрет на провоз на бортах самолетов электронных устройств

22 Марта 2017 07:12

Нововведение распространяется на авиарейсы из 8 стран Ближнего Востока и Северной Африки: Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Турции, Марокко, ОАЭ и Саудовской Аравии. Примеру США тут же последовала Великобритания. Правда, британские власти запретили провоз в ручной клади некоторых гаджетов на авиарейсах из 6 стран: Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Также стало известно, что новые жесткие правила на провоз электроники в самолетах рассматривает Канада. Напомним, что причиной запрета стала угроза терактов.