В мире
22 Марта 2017 07:12
США ввели запрет на провоз на бортах самолетов электронных устройств
Нововведение распространяется на авиарейсы из 8 стран Ближнего Востока и Северной Африки: Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Турции, Марокко, ОАЭ и Саудовской Аравии. Примеру США тут же последовала Великобритания. Правда, британские власти запретили провоз в ручной клади некоторых гаджетов на авиарейсах из 6 стран: Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Также стало известно, что новые жесткие правила на провоз электроники в самолетах рассматривает Канада. Напомним, что причиной запрета стала угроза терактов.
Другие новости
22.03.2017 09:09 / В мире В США придумали внедорожник для городских пробок
22.03.2017 08:05 / В мире В Берлине сегодня состоится инаугурация нового лидера ФРГ
22.03.2017 08:03 / В мире Мощное землетрясение в Индонезии
22.03.2017 07:10 / В мире На центральном почтамте Крионери в Греции обнаружены посылки-бомбы
22.03.2017 07:07 / В мире Бельгия вспоминает жертв самого крупного за всю историю страны теракта
21.03.2017 19:11 / В мире Пострадавшие и родственники погибших в терактах 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии
21.03.2017 19:08 / В мире В ФРГ могут запретить въезд турецким политикам
21.03.2017 15:03 / В мире В США введут запрет на провоз в самолетах электронных устройств
21.03.2017 12:10 / В мире Тюркские народы отмечают Навруз
21.03.2017 12:02 / В мире В Гане экскурсия школьников к водопаду закончилась трагедией
21.03.2017 09:07 / В мире Уникальные способности показали миру золотистые ретриверы из Новой Зеландии
21.03.2017 08:08 / В мире ООН назвала самую счастливую страну мира
21.03.2017 08:06 / В мире В Аргентине самолет кружил над аэропортом из-за отсутствия диспетчеров
21.03.2017 08:04 / В мире В Багдаде боевики подорвали автомобиль
21.03.2017 07:09 / В мире В Британии через неделю стартует Brexit
21.03.2017 07:08 / В мире Во Франции прошли первые дебаты кандидатов в президенты
20.03.2017 19:18 / В мире Первый в мире турнир по автомобильному керлингу прошел в российском Екатеринбурге
20.03.2017 19:14 / В мире В США ушел из жизни миллиардер Дэвид Рокфеллер