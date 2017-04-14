Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>США впервые применили сверхмощную неядерную фугасную бомбу GBU-43
В мире
RSS
США впервые применили сверхмощную неядерную фугасную бомбу GBU-43
Скачать Поделиться

14 Апреля 2017 19:08

США впервые применили сверхмощную неядерную фугасную бомбу GBU-43

Ударили по позициям боевиков "Исламского государства" в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Президент Дональд Трамп назвал удар "очень удачной миссией" Вооруженных сил. Данных о погибших в результате атаки пока нет. Однако, по мнению ряда военных экспертов, применение США столь мощного и уникального боеприпаса для уничтожения системы подземных тоннелей, используемых боевиками ИГ в Афганистане, с практической точки зрения является совершенно неоправданным. И это лишний раз свидетельствует о показательном характере акции.

  

Другие новости

Стрельба в США 14.04.2017 08:00 / В мире Стрельба в США

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =