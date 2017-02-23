США ужесточили правила депортации мигрантов

22 Февраля 2017 21:04

Новые меры нацелены в первую очередь на нелегалов, осужденных за совершение преступлений. Причем речь идет как о серьезных правонарушениях, так и о мелких. Т.е. высылке будут подлежать как мигранты-грабители, так и люди, нарушившие, к примеру, правила дорожного движения. По данным газеты Hill, риторику Трампа в отношении приезжих поддерживают более половины американцев - 53 %. 47 выступают против ограничений. Кстати, сегодня противники антимигрантского закона вывесили на статуе Свободы в Нью-Йорке растяжку с текстом "Добро пожаловать!" О готовности принять выдворенных из США нелегалов заявила Канада.

Параллельно в США продолжаются судебные разбирательства по делу о массовых беспорядках в день инаугурации Дональда Трампа. Подсудимых, а их более 200, обвиняют в вандализме, а также использовании масок, шарфов и темных очков для сокрытия личности. По местным законам, протестующим может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф до 25 тысяч долларов.



