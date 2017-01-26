Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>США собираются ввести импортный налог на товары из Мексики
В мире
RSS
США собираются ввести импортный налог на товары из Мексики
Скачать Поделиться

27 Января 2017 07:11

США собираются ввести импортный налог на товары из Мексики

США собираются ввести импортный налог на товары из Мексики, а полученные деньги направить на финансирование стены вдоль границы со Штатами.

Об этом заявили в Белом доме сразу после того, как президент Мексики объявил об отмене визита в Вашингтон и еще раз отметил, что его страна платить за "стену Трампа" не собирается. 20-процентный импортный налог может принести американской казне в год около 10-ти миллиардов долларов.

  

Другие новости

Серьезное ДТП в Израиле Сур'ёзнае ДТЗ у Ізраілі 27.01.2017 09:06 / В мире Серьезное ДТП в Израиле

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =