27 Января 2017 07:11

США собираются ввести импортный налог на товары из Мексики, а полученные деньги направить на финансирование стены вдоль границы со Штатами.

Об этом заявили в Белом доме сразу после того, как президент Мексики объявил об отмене визита в Вашингтон и еще раз отметил, что его страна платить за "стену Трампа" не собирается. 20-процентный импортный налог может принести американской казне в год около 10-ти миллиардов долларов.