США планируют временно разместить зенитные ракетные комплексы "Пэтриот" в Литве

11 Мая 2017 08:00

Как рассказали источники в Пентагоне агентству "Франс-Пресс", маневры пройдут с 10 по 24 июня в рамках учений НАТО. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что балтийские страны заинтересованы в создании региональной системы ПВО. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс считает необходимым свое военное присутствие в Восточной Европе и странах Балтии, чтобы снять напряженность в регионе.