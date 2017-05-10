В мире
11 Мая 2017 08:00
США планируют временно разместить зенитные ракетные комплексы "Пэтриот" в Литве
Как рассказали источники в Пентагоне агентству "Франс-Пресс", маневры пройдут с 10 по 24 июня в рамках учений НАТО. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что балтийские страны заинтересованы в создании региональной системы ПВО. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс считает необходимым свое военное присутствие в Восточной Европе и странах Балтии, чтобы снять напряженность в регионе.
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