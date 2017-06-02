США объявили о выходе из Парижской конвенции о климате

2 Июня 2017 12:00

Таким образом, Дональд Трамп выполнил еще одно из своих многочисленных предвыборных обещаний. Решение не поддерживать пакт стало победой сторонников жесткой линии американского президента и поражением представителей умеренного лагеря, в который входит его дочь Иванка и госсекретарь Рэкс Тиллерсон. Сразу после громкого заявления лидеры ЕС, ООН и Папа Римский призвали Трампа еще раз подумать. Но он остался непреклонен. Почему глобальное потепление не волнует Трампа, выясняла Ольга Давидович.

Дональд Трамп объявил о выходе из Парижской конвенции о климате - документе, который декларирует меры по борьбе с глобальным потеплением. Президент США уверен, что соглашение вредит экономическим интересам его страны и обещает провести новые переговоры, чтобы сделать его справедливым для американцев.

Дональд Трамп, президент США: "Парижское соглашение - это последний пример того, как в Вашингтоне принимают решение, которое наносит ущерб Америке в угоду интересам других стран. Для американских рабочих, которых я люблю, это грозило потерей работы, сокращением зарплат и закрытием фабрик, а в целом это могло привести к упадку экономики. Так что США с этого дня прекращают выполнение условий договора и, таким образом, сбрасывают бремя драконовских финансовых и экономических ограничений".

Большой неожиданностью заявление главы Белого дома ни для кого не стало: о намерении выйти из соглашения по климату Трамп говорил еще во время своей предвыборной кампании. Он не раз высказывал мнение, что изменение климата - это надуманная теория и что промышленность никак не влияет на этот процесс. С этим категорически несогласны эксперты.

Дэниел Суэйн, эксперт по климату (США): "Действовать нужно уже сейчас, поскольку климат изменяется именно из-за деятельности человека. Если мы не изменим подход, то к концу XXI века наш климат будет очень не похож на климат XX века. И это будет не очень хорошо для людей и всех обитателей Земли".

Решение американского президента не поддержала ни одна страна из числа традиционных союзников США - и это впервые в истории. За несколько часов, прошедших с момента выступления Трампа, на эту тему уже успели высказаться десятки зарубежных политиков, и ни один из них не нашел слов одобрения.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Я сожалею о том, что США решили выйти из Парижского соглашения. Я считаю, что президент Трамп совершает ошибку в отношении не только будущего своей страны и своего народа, но и будущего всей планеты".

Коичи Ямамото, министр окружающей среды Японии: "Я считаю, что пойдя на это, президент Трамп просто свернул с верного пути, по которому должно идти человечество. И, если это будет возможно, мы попытаемся переубедить его".

Похожую реакцию вызвало его решение и в самой Америке. О своем несогласии с президентом уже заявили губернаторы трех штатов Калифорнии, Нью-Йорка и Вашингтона, а на улицах крупнейших городов прошли массовые демонстрации протеста.

Несогласны с решением Трампа и многие из его команды - дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер, одновременно занимающий пост советника президента США. А также госсекретарь Рекс Тиллерсон, который долгое время возглавлял одну из крупнейших энергетических корпораций "Эксон Мобил".

Кроме того, Трамп лишился поддержки крупных бизнесменов: уже известно, что консультационный совет при Белом доме покинул глава компаний "Тесла" и "Спэйс Х" Илон Маск. А из состава президентского Форума стратегии и политики ушел генеральный директор конгломерата Walt Disney Company Роберт Айгер.