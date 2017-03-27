США направят на Ближний Восток дополнительную военную силу для борьбы с "Исламским государством". Планируется, что в регион прибудут около 200 военнослужащих-десантников по запросу командования в Багдаде. Об этом сообщает "Фокс Ньюз". Две роты американской армии полетят либо в Ирак, либо в Сирию. Ожидается, что окончательное решение об усилении противостояния экстремистам сегодня примет генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.