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США направят на Ближний Восток дополнительную военную силу
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27 Марта 2017 08:02

США направят на Ближний Восток дополнительную военную силу

США направят на Ближний Восток дополнительную военную силу для борьбы с "Исламским государством". Планируется, что в регион прибудут около 200 военнослужащих-десантников по запросу командования в Багдаде. Об этом сообщает "Фокс Ньюз". Две роты американской армии полетят либо в Ирак, либо в Сирию. Ожидается, что окончательное решение об усилении противостояния экстремистам сегодня примет генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.

  

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