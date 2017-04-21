США могут сократить финансовую помощь Украине более чем в три раза

25 Апреля 2017 12:04

Это сообщают американские СМИ со ссылкой на текст бюджетного документа из Госдепартамента. В нем говорится, что изначально Киеву в следующем году должны были направить 570 миллионов долларов, а теперь эту сумму урежут до 177 миллионов. Сэкономленные средства предлагается потратить на проекты в сфере национальной обороны. Белый дом связывает это решение с лозунгом Трампа "Америка прежде всего".