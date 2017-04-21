Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>США могут сократить финансовую помощь Украине более чем в три раза
В мире
RSS
США могут сократить финансовую помощь Украине более чем в три раза
Скачать Поделиться

25 Апреля 2017 12:04

США могут сократить финансовую помощь Украине более чем в три раза

Это сообщают американские СМИ со ссылкой на текст бюджетного документа из Госдепартамента. В нем говорится, что изначально Киеву в следующем году должны были направить 570 миллионов долларов, а теперь эту сумму урежут до 177 миллионов. Сэкономленные средства предлагается потратить на проекты в сфере национальной обороны. Белый дом связывает это решение с лозунгом Трампа "Америка прежде всего".

  

Другие новости

ЧП в Украине Надзвычайнае здарэнне ва Украіне 23.04.2017 15:11 / В мире ЧП в Украине

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =