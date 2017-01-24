США могут ограничить въезд в страну беженцев из стран Ближнего Востока и Африки

25 Января 2017 08:03

Такой указ сегодня намерен подписать президент Дональд Трамп. Тем временем, в США продолжается формирование правительства. Кандидат на пост министра здравоохранения и соцобеспечения Том Прайс в ходе второго раунда слушаний в сенате отвечал на непростые вопросы по поводу закона о доступном здравоохранении. Администрация хочет его заменить, однако Прайс пока не рассказал, как.