США лишили страны "Большой семерки" своей экоподдержки

13 Июня 2017 09:03

Глава американского Агентства по охране окружающей среды Эдвард Скотт Прюитт покинул встречу министров экологии в Болонье, не подписав совместное заявление о "необратимости" Парижского соглашения по климату. Ранее Вашингтон объявил о решении выйти из этого договора и прекратить выполнение финансовых обязательств. В США уверены, что участие в договоре ослабляет национальный суверенитет страны, подрывает экономику и ведет к росту безработицы.