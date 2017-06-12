Главная>>В мире>>США лишили страны "Большой семерки" своей экоподдержки
В мире
RSS
США лишили страны "Большой семерки" своей экоподдержки
Скачать Поделиться

13 Июня 2017 09:03

США лишили страны "Большой семерки" своей экоподдержки

Глава американского Агентства по охране окружающей среды Эдвард Скотт Прюитт покинул встречу министров экологии в Болонье, не подписав совместное заявление о "необратимости" Парижского соглашения по климату. Ранее Вашингтон объявил о решении выйти из этого договора и прекратить выполнение финансовых обязательств. В США уверены, что участие в договоре ослабляет национальный суверенитет страны, подрывает экономику и ведет к росту безработицы.

 

Другие новости

ЧП во Франции Надзвычайнае здарэнне ў Францыі 12.06.2017 19:17 / В мире ЧП во Франции

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =