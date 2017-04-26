26 Апреля 2017 19:11

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету для демонстрации ядерного потенциала. Запуск был осуществлен с базы ВВС США в Калифорнии. Отмечается, что проведение испытаний не связано с обострением кризиса на Корейском полуострове и угрозами КНДР нанести ракетный удар по Соединенным Штатам. Это было запланировано еще год назад. Ракеты класса "Минитмен-3" способны поражать цели на расстоянии в 12 тысяч километров. На вооружении американкой армии около 450-ти таких ракет.