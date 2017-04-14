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14 Апреля 2017 15:02

США готовы нанести упреждающий удар по Северной Корее

Соединенные Штаты готовы нанести упреждающий удар по Северной Корее, если получат данные о том, что КНДР ведет подготовку к проведению очередного ядерного испытания. Пхеньян уже дал Вашингтону свой жесткий ответ. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель в интервью "Ассошиэйтед Пресс". Кроме того, северокорейские власти заверили, что не собираются в случае атаки сидеть сложа руки и готовы к войне с американцами. Сейчас флот США подошел к Корейскому полуострову, в ближайшее время к нему присоединятся японские боевые корабли. Военные силы сопровождают и атомные подводные лодки с ракетами "Томагавк".