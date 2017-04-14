США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее

14 Апреля 2017 19:06

США заявили, что готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, если получат данные о том, что КНДР ведет подготовку к проведению очередного ядерного испытания. Американский флот во главе с ядерным авианосцем "Карл Винсон" приблизился к КНДР на расстояние авиационного удара. В ближайшее время к нему присоединятся японские боевые корабли. Военные силы сопровождают и атомные подводные лодки с ракетами "Томагавк". Пхеньян жестко предупреждает.

Хан Сон Рюль, замминистра иностранных дел КНДР: "У нас уже есть мощные ядерные средства сдерживания. Если США будут проводить безрассудные военные маневры, тогда мы, КНДР, встретим их упреждающим ударом. Сейчас мы сравниваем политику Трампа в отношении КНДР с предыдущей администрацией и мы сделали вывод, что она стала более ожесточенной и агрессивной".

Дипломат заверил, что Пхеньян не будет сидеть сложа руки в случае атаки и готов к войне с американцами. Ответственность за обострение ситуации Хан Сон Рюль возложил на Вашингтон. И добавил, что КНДР проведет новое ядерное испытание, когда сочтет нужным.