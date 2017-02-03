4 Февраля 2017 09:08

США аннулировали более ста тысяч виз после миграционного указа Дональда Трампа. Об этом сообщает "Вашингтон Пост". Напомним, на прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение миграционной политики. Суд в США временно ограничил исполнение миграционного указа Трампа. Генпрокурор штата Вашингтон заявил, что граждане семи государств Ближнего Востока вновь могут подавать заявления на въезд в страну. Между тем у Госдепартамента свои данные. Там сообщают об отмене менее 60 000 виз.

Отметим, Дональд Трамп лидирует среди президентов США по числу исков против него. Со дня инаугурации он стал фигурантом 52 судебных исков, которые были поданы против него в 17 штатах. Большинство из них возбуждено в связи с политикой ужесточения иммиграции.