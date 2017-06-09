Срочная новость из Подмосковья

10 Июня 2017 21:15

Там проходит спецоперация по поимке преступника, открывшего стрельбу из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово. По разным данным, погибли от 3 до 4 человек. Также сообщается о 3 пострадавших. На данный момент известно, что мужчина ранее принимал участие в вооруженном конфликте в Чечне, а после возвращения в Подмосковье стал жить с матерью. По словам соседей, у стрелка имеется психическое расстройство. Прибывшие на место ЧП правоохранители оцепили дом. Мужчина долгое время отстреливался и даже бросал гранаты. Потом ему удалось скрыться. В настоящее время идет поиск стрелка. Возбуждено уголовное дело.