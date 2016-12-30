Срочная информация из Турции

2 Января 2017 15:04

Срочная информация в эти минуты приходит из Турции. В аэропорту Анталии правоохранители задержали мужчину, который угрожал подорвать здание терминала. Злоумышленник при прохождении досмотра закричал "Аллах Акбар!" и сообщил, что на нем находится взрывное устройство. Личность задержанного не раскрывается. Известно, что он является выходцем из Сирии. Была ли при мужчине бомба - не уточняется. По предварительной информации, нарушитель порядка мог страдать психическим расстройством.

Тем временем стало известно, кто стоит за терактом в Стамбуле. Ответственность за кровавую атаку в ночном клубе "Рейна" взяло на себя "Исламское государство". По данным турецкой полиции, теракт совершил приверженец группировки родом из Узбекистана или Кыргызстана. Несколько минут назад в Интернете появилось фото с камер наблюдения с изображением предполагаемого преступника. Его розыск продолжается. Напомним, нападавший действовал в одиночку. Спустя час после боя курантов он подъехал к элитному клубу на такси, застрелил охранников, затем проник внутрь и начал целиться в посетителей. Спустя несколько минут на место ЧП прибыла полиция. Однако стрелку удалось скрыться, бросив автомат на месте преступления. Мировое сообщество и жители Турции резко осудили нападение.

Эшреф Кочар, житель г. Стамбула: "Мы глубоко опечалены произошедшим. Были убиты десятки человек: турки и иностранные граждане. В терроризме нет ничего хорошего. Позор тем, кто это сделал, и тем, кто отдал соответствующий приказ".

Фатих Туран, житель г. Стамбула: "У меня просто нет слов, я осуждаю это нападение. Терроризм отвратителен. Погибли 39 человек".

Кроме того, в местных СМИ появилась информация, что американская разведка незадолго до теракта предупреждала владельца клуба "Рейна" о возможных атаках. Администрация ночного заведения приняла повышенные меры безопасности, однако их оказалось недостаточно. В результате трагедии погибли 39 человек. Среди них граждане 11 стран. В больницах остаются 65 пострадавших.