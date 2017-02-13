Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Срочная эвакуация населения в Калифорнии
В мире
RSS
Срочная эвакуация населения в Калифорнии
Скачать Поделиться

13 Февраля 2017 08:00

Срочная эвакуация населения в Калифорнии

Она проходит в эти минуты в районе дамбы Оровилля. Из-за ливней местное озеро переполнилось дождевой водой, вспомогательный водослив не выдержал и обрушился. Если он полностью развалится, а это возможно, произойдет провал плотины и неконтролируемый сброс воды в самой высокой дамбе США.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =