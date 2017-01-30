Сразу несколько десятков землетрясений произошли на Сицилии

30 Января 2017 19:21

В ряде районов эвакуированы школы. Всего зарегистрировано 50 подземных толчков. Магнитуда некоторых превышала 3. Очаг залегал на глубине 15-ти километров на южном склоне крупнейшего действующего в Европе вулкана Этна. О возобновлении его активности пока не сообщается. Мощное землетрясение было в конце августа в городе Аматриче, тогда в результате удара стихии погибли около 300 человек.