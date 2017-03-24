Сразу два взрыва прогремели на северо-востоке Бангладеш

26 Марта 2017 09:04

Погибли 6 человек. десятки ранены. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство". Ранения получили местные жители и сотрудники правопорядка. Состояние некоторых пострадавших критическое. Сотрудники правоохранительных органов в пятницу обнаружили и окружили группу экстремистов в городе. Боевикам удалось забаррикадироваться в жилом 5-этажном здании, где в тот момент находились около 70 местных жителей. Недавно смертник подорвал себя на КПП возле главного аэропорта Бангладеш.