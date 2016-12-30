Спецслужбы США опубликовали доклад о приписываемых России кибератаках

30 Декабря 2016 12:06

Вашингтон ввел в отношении разведслужб и ряда частных лиц из России санкции. Персонами нон-грата объявлены 35 дипломатов. Они должны покинуть США в течение 72 часов. Свое решение Вашингтон объяснил "вмешательством в выборы", и "давлением на американских дипломатов". Хотя доказательств не было. Официальные заявления Москвы по поводу контрмер последуют уже сегодня, написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.