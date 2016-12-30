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Спецслужбы США опубликовали доклад о приписываемых России кибератаках
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30 Декабря 2016 12:06

Спецслужбы США опубликовали доклад о приписываемых России кибератаках

Вашингтон ввел в отношении  разведслужб и ряда частных лиц из России  санкции. Персонами нон-грата объявлены 35 дипломатов. Они должны покинуть США в течение  72 часов.   Свое решение Вашингтон объяснил "вмешательством в выборы", и "давлением на американских дипломатов".    Хотя доказательств  не было.  Официальные заявления Москвы  по поводу контрмер последуют уже сегодня, написала в Facebook официальный представитель МИД России  Мария Захарова.

 

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