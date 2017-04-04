4 Апреля 2017 21:12

Спецкомиссия ООН начала проверку обстоятельств химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Ее жертвами стали около 100 человек, 500 пострадали. Такие цифры приводят арабские СМИ.

Среди пострадавших много детей. Большая часть погибших - мирные жители, скончавшиеся от удушья. По предварительным данным, отравляющие вещества - зарин либо хлор - были распылены над городом Хан-Шейхун во время авиаудара. На ком лежит ответственность за атаку, пока неизвестно. Вооруженная оппозиция обвиняет в использовании химоружия правительственные войска. Официальный Дамаск возлагает вину за трагедию на мятежников. Отметим, в конце 2013 года под контролем международных экспертов и ООН из Сирии были вывезены все запасы химоружия. Тем не менее, в стране периодически происходят нападения с использованием отравляющих веществ.