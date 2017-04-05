Специалистам удалось опознать тела всех 13 погибших в результате взрыва в петербургском метро

6 Апреля 2017 07:18

Экспертиза ДНК также подтвердила личность предполагаемого террориста-смертника. Акбаржон Джалилов, который 3 апреля в вагоне привел в действие взрывное устройство, мог состоять в спящей ячейке группировки "Исламское государство". По словам источника "Газеты.Ru", члены такого "филиала" могут долгое время скрывать свои намерения и даже зачастую выражать на публике антиисламские взгляды. Ранее Следственный комитет России объявил о задержании в Санкт- Петербурге семерых выходцев из Средней Азии, которые подозреваются в содействии терроризму. По версии следствия, с ноября 2015 года они вербовали в городе соотечественников для совершения терактов и вовлечения их в деятельность "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры". В городе на Неве продолжается траур.