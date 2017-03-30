В мире
31 Марта 2017 08:04
SpaceX впервые запустила уже использованную ракету
Первая ступень Falcon 9 ранее успешно вернулась на морскую платформу. Во время этого старта ступень также приземлилась на платформу. Таким образом, Falcon стал первой в истории многоразовой ракетой и может готовиться к третьему полету. Глава компании "SpaceX" Илон Маск назвал событие революцией в космической индустрии. Ведь первая ступень ускорителя - самая дорогая часть ракеты. И это позволит на треть экономить на доставке грузов на орбиту. Сейчас цена запуска Falcon 9 составляет 62 миллиона долларов.
Другие новости
31.03.2017 08:01 / В мире ЧП в американской Атланте
31.03.2017 07:15 / В мире Мощный циклон "Дебби" привел к масштабным наводнениям на востоке Австралии
31.03.2017 07:12 / В мире Четверо сотрудников аэропорта Монреаля не прошли проверку благонадежности
30.03.2017 19:06 / В мире Третья ночь протестов в Париже
30.03.2017 15:12 / В мире В Венеции арестованы террористы, которые готовили серию атак в Италии
30.03.2017 12:08 / В мире Суд на Гавайях продлил запрет на выполнение миграционного указа Дональда Трампа
30.03.2017 12:05 / В мире Крупное ДТП произошло на юго-западе американского штата Техас
30.03.2017 09:03 / В мире Аэропорт Мадейры теперь носит имя Криштиану Роналду
30.03.2017 09:02 / В мире Жертвами теракта в южном пригороде Багдада стали 17 человек
30.03.2017 09:01 / В мире Турция объявила о завершении военной операции в Сирии
30.03.2017 08:02 / В мире Десятки протестующих против полицейского насилия задержаны в Париже
30.03.2017 08:01 / В мире Половина британцев счастлива в связи с выходом из Евросоюза
30.03.2017 07:05 / В мире Коалиция допустила причастность к гибели мирных людей в Мосуле
30.03.2017 07:04 / В мире Стрельба в Вашингтоне рядом со зданием Капитолия
29.03.2017 19:14 / В мире 500 миллионов долларов за плагиат
29.03.2017 19:12 / В мире Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию
29.03.2017 19:09 / В мире Европейский Вещательный Союз может лишить Украину права проведения "Евровидения"
29.03.2017 19:06 / В мире Польша закрыла все консульства в Украине из-за ЧП в Луцке