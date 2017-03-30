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SpaceX впервые запустила уже использованную ракету
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31 Марта 2017 08:04

SpaceX впервые запустила уже использованную ракету

Первая ступень Falcon 9 ранее успешно вернулась на морскую платформу. Во время этого старта ступень также приземлилась на платформу. Таким образом, Falcon стал первой в истории многоразовой ракетой и может готовиться к третьему полету. Глава компании "SpaceX" Илон Маск назвал событие революцией в космической индустрии. Ведь первая ступень ускорителя - самая дорогая часть ракеты. И это позволит на треть экономить на доставке грузов на орбиту. Сейчас цена запуска Falcon 9 составляет 62 миллиона долларов.
  

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