SpaceX впервые запустила уже использованную ракету

31 Марта 2017 08:04

Первая ступень Falcon 9 ранее успешно вернулась на морскую платформу. Во время этого старта ступень также приземлилась на платформу. Таким образом, Falcon стал первой в истории многоразовой ракетой и может готовиться к третьему полету. Глава компании "SpaceX" Илон Маск назвал событие революцией в космической индустрии. Ведь первая ступень ускорителя - самая дорогая часть ракеты. И это позволит на треть экономить на доставке грузов на орбиту. Сейчас цена запуска Falcon 9 составляет 62 миллиона долларов.