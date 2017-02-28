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SpaceX объявила о первом коммерческом полете вокруг Луны
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28 Февраля 2017 09:04

SpaceX объявила о первом коммерческом полете вокруг Луны

Американская компания осуществит его в 2018 году. К спутнику Земли отправятся двое космических туристов. Их имена не называются. В ближайшее время путешественники пройдут медобследования и приступят к тренировкам. Для старта корабля Dragon 2 планируют использовать площадку на мысе Канаверал.

  

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