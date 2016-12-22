Союз биатлонистов России отказался от права проведения юниорского чемпионата мира и этапа Кубка мира

22 Декабря 2016 21:34

Срочная новость пришла час назад из Мюнхена. Союз биатлонистов России отказался от права проведения юниорского чемпионата мира в городе Острове и этапа Кубка мира в Тюмени, запланированных на 2017 год. Это произошло в ходе экстренного заседания Международного союза биатлонистов. Там рассматривали вторую часть доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, по итогам которого IBU были переданы имена 31 биатлониста из России, подозреваемого в допинговых махинациях. В отношении 29 спортсменов будет начато расследование, двое оставшихся уже проходят проверку по решению МОК и будут временно отстранены от соревнований. Кто получит право провести у себя вышеназванные старты, официальный пресс-релиз заседания не сообщает, однако напомним: Беларусь не раз заявляла о готовности провести в Раубичах турниры самого высшего ранга.