11 Марта 2017 21:10

Современный мир столкнулся c крупнейшим гуманитарным кризисом с момента основания Организации Объединенных Наций в 1945 году.

Об этом заявил Стивен О'Брайен - заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам. По его словам, только в Сомали за последние месяцы от нехватки продовольствия скончались 47 детей.

За 2017 год в Сомали, Йемене, Нигерии и Южном Судане могут умереть от голода почти полтора миллиона детей. Если сейчас не будут приняты коллективные меры по улучшению ситуации в упомянутых странах, миру грозит новая волна беженцев. Для реализации гуманитарного плана ООН необходимо почти 4 с половиной миллиарда долларов.Современный мир столкнулся c крупнейшим гуманитарным кризисом с 1945 года

Современный мир столкнулся c крупнейшим гуманитарным кризисом с момента основания Организации Объединенных Наций в 1945 году.

Об этом заявил Стивен О'Брайен - заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам. По его словам, только в Сомали за последние месяцы от нехватки продовольствия скончались 47 детей.

За 2017 год в Сомали, Йемене, Нигерии и Южном Судане могут умереть от голода почти полтора миллиона детей. Если сейчас не будут приняты коллективные меры по улучшению ситуации в упомянутых странах, миру грозит новая волна беженцев. Для реализации гуманитарного плана ООН необходимо почти 4 с половиной миллиарда долларов.