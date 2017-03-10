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Современный мир наблюдает крупнейший гуманитарный кризис
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11 Марта 2017 12:03

Современный мир наблюдает крупнейший гуманитарный кризис

Современный мир наблюдает крупнейший гуманитарный кризис с момента основания ООН в 1945 году. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

В частности, он отметил, что сейчас более 20-ти миллионам человек в четырех странах угрожает голод. Прежде всего, это Йемен, Нигерия, Сомали и Южный Судан.
Стивен О'Брайен, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам: "Мы находимся на критическом этапе истории. Мир столкнулся с крупнейшим гуманитарным кризисом с момента основания ООН. В настоящий момент более 20-ти миллионам человек в четырех странах угрожает голод. Если срочно не оказать помощь жителям Йемена, Сомали, Нигерии, и Южного Судана, то люди умрут от истощения".
Только в Сомали за последние два месяца от нехватки продовольствия скончались 47 детей. О'Брайен предупредил международное сообщество: если сейчас не будут предприняты коллективные меры по улучшению ситуации в упомянутых странах, то миру грозит новая волна беженцев.

  

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