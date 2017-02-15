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Совместные учения США и Таиланда
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15 Февраля 2017 19:04

Совместные учения США и Таиланда

Совместные учения США и Таиланда стартовали на тайской военно-морской базе недалеко от Бангкока. Маневры "Золотая кобра" самые крупные для большинства родов войск в Азии. Их цель - противостояние региональным и мировым военным конфликтам, борьба за международное сотрудничество и стабильность в регионе. В ежегодных учениях принимают участие представители более 29-ти наций. США задействуют около 4-х тысяч солдат сухопутных и морских войск.  

  

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