15 Февраля 2017 19:04

Совместные учения США и Таиланда стартовали на тайской военно-морской базе недалеко от Бангкока. Маневры "Золотая кобра" самые крупные для большинства родов войск в Азии. Их цель - противостояние региональным и мировым военным конфликтам, борьба за международное сотрудничество и стабильность в регионе. В ежегодных учениях принимают участие представители более 29-ти наций. США задействуют около 4-х тысяч солдат сухопутных и морских войск.