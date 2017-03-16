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Совет национальной безопасности Украины объявил о введении санкций в отношении отделений российских банков
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15 Марта 2017 21:15

Совет национальной безопасности Украины объявил о введении санкций в отношении отделений российских банков

Беспорядки вспыхнули после того, как Сбербанк заявил, что в России готовы принимать паспорта ДНР и ЛНР в качестве удостоверяющих личности владельцев документов. Сегодня Совет национальной безопасности Украины объявил о введении санкций в отношении отделений российских банков на территории страны. А в течение суток Нацбанк и Служба безопасности Украины проанализируют деятельность банковских учреждений, в капитале которых есть доля российских госбанков.

 

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