15 Марта 2017 21:15

Беспорядки вспыхнули после того, как Сбербанк заявил, что в России готовы принимать паспорта ДНР и ЛНР в качестве удостоверяющих личности владельцев документов. Сегодня Совет национальной безопасности Украины объявил о введении санкций в отношении отделений российских банков на территории страны. А в течение суток Нацбанк и Служба безопасности Украины проанализируют деятельность банковских учреждений, в капитале которых есть доля российских госбанков.