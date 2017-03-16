В мире
15 Марта 2017 21:15
Совет национальной безопасности Украины объявил о введении санкций в отношении отделений российских банков
Беспорядки вспыхнули после того, как Сбербанк заявил, что в России готовы принимать паспорта ДНР и ЛНР в качестве удостоверяющих личности владельцев документов. Сегодня Совет национальной безопасности Украины объявил о введении санкций в отношении отделений российских банков на территории страны. А в течение суток Нацбанк и Служба безопасности Украины проанализируют деятельность банковских учреждений, в капитале которых есть доля российских госбанков.
Другие новости
16.03.2017 09:04 / В мире Громкий судебный процесс завершился в Мюнхене
16.03.2017 08:05 / В мире Госдеп получил просьбу расследовать вмешательство США в дела иных стран
16.03.2017 07:11 / В мире Украинская дочерняя компания российского Сбербанка ввела новые ограничения для физических лиц
16.03.2017 07:07 / В мире Пакет с самодельной бомбой пришел на адрес министра финансов Германии
16.03.2017 07:05 / В мире В Нидерландах на парламентских выборах победила правящая партия
15.03.2017 19:04 / В мире Блокада Донбасса - ключевая тема переговоров трехсторонней контактной группы
15.03.2017 15:10 / В мире Сегодня в Киеве пришлось срочно прервать заседание Верховной рады
15.03.2017 15:08 / В мире Шеф-редактор информагентства Regnum Юрий Баранчик задержан в Москве
15.03.2017 12:25 / В мире На восток Канады обрушился мощный снегопад.
15.03.2017 12:21 / В мире Омар Челик: Договоренности Анкары с ЕС по миграции должны быть пересмотрены
15.03.2017 09:04 / В мире Предвыборная гонка во Франции входит в неожиданную фазу
15.03.2017 09:01 / В мире Адмирал Брюс Лавлесс и 7 офицеров США обвиняются во взятках
15.03.2017 08:14 / В мире Престижная гонка на собачьих упряжках "Айдитарод" прошла на Аляске
15.03.2017 08:10 / В мире Белый дом рассказал о доходах и налогах Дональда Трампа в 2005 году
15.03.2017 08:08 / В мире Германия усиливает ограничения для соцсетей
15.03.2017 07:21 / В мире Беспорядки в самом центре Киева
15.03.2017 07:18 / В мире Из-за мощных снегопадов и метелей на восточном побережье США погибли 4 человека
15.03.2017 07:09 / В мире В Нидерландах сегодня проходят выборы в парламент