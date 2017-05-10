Совет Евросоюза сегодня утвердил безвизовый режим для Украины

11 Мая 2017 12:06

Далее, по процедуре, 17 мая президент Европарламента и посол, председательствующий в Евросоюзе, окончательно утвердят документ. В Страсбурге в церемонии подписания законодательного регламента планирует принять участие президент Украины Петр Порошенко. Безвизовый режим для украинских граждан вступит в силу, как планируется, 11 июня. Это касается всех государств ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии.