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Совет Евросоюза сегодня утвердил безвизовый режим для Украины
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11 Мая 2017 12:06

Совет Евросоюза сегодня утвердил безвизовый режим для Украины

Далее, по процедуре, 17 мая президент Европарламента и посол, председательствующий в Евросоюзе, окончательно утвердят документ. В Страсбурге в церемонии подписания законодательного регламента планирует принять участие президент Украины Петр Порошенко. Безвизовый режим для украинских граждан вступит в силу, как планируется, 11 июня. Это касается всех государств ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии.

  

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