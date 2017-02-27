Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией

27 Февраля 2017 19:04

Сегодня Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией. Совет принял постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, отправляющихся в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней.

И уже с конца марта граждане Грузии смогут без виз на краткосрочный период посещать страны Шенгенской зоны."Это соглашение сблизит народы Грузии и ЕС и будет способствовать укреплению туризма и деловых связей, - считают в Европе.