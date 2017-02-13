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Совет Безопасности ООН собирается на экстренное совещание
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13 Февраля 2017 12:08

Совет Безопасности ООН собирается на экстренное совещание

Речь на встрече пойдет об ракетных испытаниях Северной Кореи. Накануне КНДР запустила баллистический снаряд средней дальности, который упал в водах Японского моря. Пока рассматривается три версии причины запуска: проверка нового главы Белого дома на прочность, празднование дня рождения предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира и своеобразный ответ на предложение Вашингтоном гуманитарной помощи.  

  

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